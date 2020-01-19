اختفاء 15 نوع دواء من السوق المصري دون بدائل

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على نقص 15 نوع من الادوية من السوق المصري دون بدائل، لافتًا إلى أن هناك نقصًا فى 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل.

وأضاف عوف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أبرز الأمراض التى تعانى من نقص الدواء هى الوهن العصبي والشلل الرعاش، لافتًا إلى أن اعتماد جسم المريض على نوعية معينة من الدواء واستجابته للشفاء عند تناوله، يصعب الاعتماد على نوعيات أخرى بديله فى حالة نقص تواجده، ولابد من توفير الأنواع المختفية فى الأسواق.

وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لن يؤثر فى أسعار الدواء ولكنه سيساهم فى تحقيق معدلات ربح للشركات، حيث أن تسعير الدواء يتم وفقًا لمعدلات سعرية محددة الشروط فى سعر الصرف، ولفت إلى أن سوق الدواء حقق معدلات نمو فى المبيعات تقدر بنحو 16%، وذلك نتيجة تحريك أسعار الدواء فى الأسواق، مما يشير إلى توقعات بمبيعات تصل إلى 70 مليار جنيه نهاية العام الجارى.



