شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شركة تشارك فى اليوم العالمى للكوافير مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود الدجوى رئيس شعبة مستحضرات التجميل "الكوافير" بغرفة القاهرة التجارية، إن أعضاء الشعبة بالتعاون مع رابطة مصففى الشعر ستعقد اليوم العالمى للكوافير يومى 1 و2 مارس المقبل، وذلك تفعيلاً لمبادرة تخفيض الأسعار، ومن المقرر أن تشارك 30 شركة من مختلف شركات مستحضرات التجميل فى المهرجات لعرض منتجات مخفضة للمستهلكين.

وأضاف الدجوى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المهرجان سيشمل قسم خاص لمصففى الشعر لتقديم كل ما هو جديد، وتبادل فى الخبرات الفنية فيما بينهم حول أحدث الصيحات والتسريحات العالمية والمكياجات والتى تشمل مصففى الشعر للسيدات والرجال، موضحًا أن عدد المشاركين ما يقرب من 20 ألف شخص، بالإضافة إلى أصحاب شركات التجميل.

وكان محمود الدجوى رئيس الشعبة أكد، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن الفترة الحالية تنتشر الكارثة الكبرى فى 3 أنواع من مستحضرات التجميل التى تدخل مهربة بكميات كبيرة، ومن خلال مصانع بير السلم، ومنها:

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1- كريمات فرد الشعر هى الكارثة الكبيرة فى الأسواق، وجميعها منتجات مستهدفة إلى السوق المصرى من الخارج للضر بالمستهلكين، وتحتوى على مادة الفورمالين التى تصيب السيدات بأمراض سرطانية مزمنة، ويصيب الشعر بالجفاف والسقوط، كما أن الإصابة بالسرطان لا تتوقف فقط على مستخدم هذه المنتجات، ولكن عند إجراء "كى بالمكوى" للشعر بعد الفرد ينتج عنها أدخنة، وكل من يستنشق هذا البخار ينتج عنه أمراض سرطانية بالصدر.

2 - والضرر الثانى يكمن فى أحمر الشفاه والذى ينتج من مواد ضاره تندمج مع اللعاب فى الفم، وتدخل المعدة وتسبب قرح المعدة لاحتوائها على مواد كيميائية.

3 - كحل العين، ويحتوى كحل العين المغشوش على مواد رديئة من الرصاص تسبب فى شبكية العين.

وأوضح، رئيس شعبة الكوافير أن 80% من مستحضرات التجميل فى الأسواق مغشوشة، وأصبحت تجارتها تفوق تجارة المخدرات، تأتى مهربة بكميات كبيرة عبر المنافذ من ليبيا والسودان، وجميعها تحتوى على الفورمالين الممنوع دخوله الأسواق المصرية، محذرا جميع السيدات من استخدام أى منتج يكتب عليه "زيرو فورمالين" لأنها خدعة يستخدمها التجار لترويج بضائعهم المغشوشة.