شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 10.32، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 8.24 إلى 12.4)، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.39% بما يعادل 0.14 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.32، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 9.83 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.83 ومستوى المقاومة 10.32.