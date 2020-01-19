شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل -0.10 نقطة، ليستند بانخفاضه الأخير لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 35.05 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.30 ومستوى المقاومة 35.05.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 19-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.