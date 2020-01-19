أسمنت الجوف يحلق عالياً – تحليل صباحي – 19-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت الجوف (3091) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.72% بما يعادل 0.18 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 10.51، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.51، ليستهدف مستوى المقاومة 11.08.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.40 ومستوى المقاومة 11.08.
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