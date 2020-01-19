شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستعد بمهاجمة مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وأيضاً وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب متواضعة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.10 نقطة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 26.15.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 26.15، طيلة ثبات الدعم 25.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.05 ومستوى المقاومة 26.15.