أسمنت نجران طريقه ممهد لمزيد من الصعود – تحليل صباحي – 19-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.12% بما يعادل 0.40 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.03، ليستهدف مستوى المقاومة 14.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.68 ومستوى المقاومة 14.00.
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