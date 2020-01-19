شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إعمار (4220) الارتفاع في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.93% بما يعادل 0.19 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.95، ليستهدف مستوى المقاومة 10.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 10.38.