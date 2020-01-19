شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إعادة (8200) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 5.05% بما يعادل 0.48 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.30 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 9.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.60 ومستوى المقاومة 10.30.
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