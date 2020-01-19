شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.00% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك أمام الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.50، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 12.48 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.48.

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