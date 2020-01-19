شكرا لقرائتكم خبر عن دور يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دور (4010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 0.50 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.60، ليستهدف مستوى المقاومة 27.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 25.90.