شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب متواضعة بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 27.24 نقطة، ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة استقراره أعلى مستوى 8399.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8636.59.