شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: اختفاء 15 نوعًا من الأدوية دون بدائل.. أبرزها الشلل الرعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال د. على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك نقصًا فى بعض الأدوية فى السوق المحلى، منها ما يتوفر بديل لها ومنها لا يوجد له أى بدائل، لافتًا إلى أن هناك نقصًا فى 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل، فى حين أن ما يقرب منه 15 نوعًا من الدواء مختفى وليس له بديل.

وأضاف عوف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أبرز الأمراض التى تعانى من نقص الدواء هى الوهن العصبى والشلل الرعاش، لافتًا إلى أن اعتماد جسم المريض على نوعية معينة من الدواء واستجابته للشفاء عند تناوله، يصعب الاعتماد على نوعيات أخرى بديله فى حالة نقص تواجده، ولابد من توفير الأنواع المختفية فى الأسواق، وإيجاد الحلول التى تواجهها.

وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لن يؤثر فى أسعار الدواء ولكنه سيساهم فى تحقيق معدلات ربح للشركات، حيث أن تسعير الدواء يتم وفقًا لمعدلات سعرية محددة الشروط فى سعر الصرف، ولفت إلى أن سوق الدواء حقق معدلات نمو فى المبيعات تقدر بنحو 16%، وذلك نتيجة تحريك أسعار الدواء فى الأسواق، مما يشير إلى توقعات بمبيعات تصل إلى 70 مليار جنيه نهاية العام الجارى.



يذكر أن أسعار الدولار انخفضت الأسبوع الماضى نهاية التعاملات يوم الخميس 16-1-2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر ومنها البنك المركزى المصرى مسجلاً 15.76 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، فى بنك الاستثمار العربى مسجلاً 15.72 جنيه للشراء، 15.82جنيه للبيع، البنك المصرى الخليجى مسجلاً 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.