شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين الإفريقى الآسيوى: السيسى استعاد العلاقات مع القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقى الآسيوى، أنه من المهم القيام بدور حلقة الوصل بين المستثمرين المصرين والأفارقة بهدف فتح المجال للشركات المصرية للعمل فى العديد من المجالات فى القارة ولا سيما فى مجال البنية التحتية .

وأضافت طاهر ، لـ" الخليج 365، أنه بلا شك هناك مشكلات كثيرة فى افريقيا وهناك مشكلات فى عدم وجود خطوط طيران مباشر من القاهرة للعديد من دول القارة وهى مشكلات بالفعل لابد من ايجاد حلول لها ، ولا سيما ان الرئيس عبد الفتاح السيسى استعاد جانبا كبيرا من علاقاتنا مع دول القارة ، والتى تعرضت لإهمال شديد منذ عهد الرئيس أنور السادات بعدما كانت مزدهرة فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر ، مشيرة الى أنه لابد من استغلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقى لتوسيع دائرة العلاقات معها ولا سيما مع دولة جنوب افريقيا و16 دولة قربة منها ،وهى التى سيتم خلال 10 ايام توقيع بروتوكول معها، لافتة ان هناك ثروات كبيرة فى القارة سواء فى مجال التنقيب عن المعادن او الطاقة وايضا الزراعة كمما يفتح المجال الشركات المرية للعمل فى افريقيا.

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كما نوهت طاهر ، إلى أن العلاقات لابد أن تمتد ايضا الى العديد من الدول الأسيوية ،وليس فقط الدول العربية فى اسيا والصين فهناك دول واعدة مثل اوزبكستان وطاجكستان واذربيجان وغيرها يمكن تبادل الاستفادة معها.

وشددت حنان طاهر ، على اهمية تذليل كافة العقبات نحو استعادة الدور المصرى فى افريقيا ونقل خبرات مصر لدول القارة ،مع السعى الى نظام مقايضة المنتجات ضمانا لحقوق المصدرين ولاستفادة الطرفين.