شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7089 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 7000 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 7500 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 7000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7,055 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,107 نقطة
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