شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينهي الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 10698نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، كما انهى المؤشر تداولاته اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 10800 نقطة كمستوى اول ثم 11100نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,648 وبين مستوى المقاومة هو 10,748 نقطة