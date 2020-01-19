شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) يواجه مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خامس جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 73 فلس نهاية تداولات الخميس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 75 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب السهم من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 62 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى76 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 72.1 بينما مستوى المقاومة هو 73.9 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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