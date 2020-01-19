شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (CGC)يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 256 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، وذلك على خلفية اقتراب السهم من مستوى مقاومته الحالي عند 265 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 237 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى265 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 255.بينما مستوى المقاومة هو 257 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط