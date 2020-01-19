شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 595 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 600 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 560 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 591 بينما مستوى المقاومة هو 596 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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