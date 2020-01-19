شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 14.20 فلس، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 14 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 14 فلس، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 12 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.1 بينما مستوى المقاومة هو 14.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط