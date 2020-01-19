شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يلامس هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 3150 نقطة، حيث انهى تداولات الخميس منخفضا بشكل طفيف عند مستوى 3145 فلس، كما يلامس السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل في عملية جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3000 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3160 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 3,110 بينما مستوى المقاومة هو 3,150 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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