شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 408 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع تجاوز السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 419 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 400 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 405 بينما مستوى المقاومة هو 412 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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