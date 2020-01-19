شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يغلق منخفضا بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 215 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما يلامس السهم حاليا مستوى المقاومة 216 فلس، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 205 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 218 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 212.0 بينما مستوى المقاومة هو 216.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط