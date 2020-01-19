شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يتجاوز مقاومةمحورية -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 24.80 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 24.50 ريال، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 28.50 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 24 ريال.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.1 بينما مستوى المقاومة هو 25.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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