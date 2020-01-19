شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 3.26 ريال منخفضا، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 3.30 ريال، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 3.05 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.31 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.21 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط