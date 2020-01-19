شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.815 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ ظهور انحراف سلبي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.78 ريال

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.805 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.82 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط