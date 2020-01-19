شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع العاشر على التوالى، بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 844.1 مليون جنيه، تلاها "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 42.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 225 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "حديد عز" بحجم تداول بلغ 15.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 132.9 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 10.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 119.7 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 5.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 112.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 39.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 91.7 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية" بحجم تداول 31.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 73.4 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 44.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 72.6 مليون جنيه، وفى التاسع "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 11.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 70.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 8.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 68.2 مليون جنيه.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.82% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.6 مليار جنيه إلى 394.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.7 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 594.3 مليار جنيه إلى 600.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

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وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13824.16 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 535.82 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1390.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 15987.96 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 502.05 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 32.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.