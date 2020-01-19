شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الغرف التجارية: أسعار السلع تراجعت فى الأسواق بنسب متفاوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المصرى ، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع تراجعت فى الأسواق بنسب متفاوتة، خاصة السلع الرئيسية وكذلك الخضروات والفاكهة، وبعض السلع المعمرة وهو ما يفسر هبوط أسعار التضخم خلال 2019.

وأضاف المصرى ، أن هناك مساعى لإنشاء البورصات السلعية وهو ما يساهم فى عملية تحديد سعر المنتج وتعميمه على جميع المتعاملين فى الأسواق، الأمر الذى سيكون باب لمواجهة احتكار سلعة أو رفع أسعارها، لأن الأسعار ستحدد في البورصة السلعية بشكل يومى، ما تم إعلانه عن البورصة السلعية هي أنها ستكون بالتحديد لمنتجات زراعية مثل بورصة مدينة بدر فى البحيرة، لكن إذا تم تعميمها في قطاعات اقتصادية أخري فهي بمثابة دعم لأنشطة الصناعات الصغيرة.

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وأضاف المصرى ، أن البورصة السلعية ستؤدى إلي عملية ضبط فى أسعار السلع خاصة السلع الزراعية إلى جانب تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض كبير فى الأسعار فور تفعيل البورصة السلعية.

وأكد أهمية تفعيل بورصة الدواجن الموجودة فى طوخ بالقليوبية وذلك بهدف ضبط أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق التى تشهد بعض الزيادة فى أسعارها، و تفعيل البورصة السلعية أو بورصة الدواجن أو عمل بورصة مستقلة للخضر والفاكهة كلها أفكار تؤدى إلى خلق آلية تضبط وضع الأسعار فى الأسواق ونحن بحاجة فعلية لها.

وأشار المصرى ، إلى أهمية إقامة مراكز لوجستية للتخزين وكذلك وجود أسطول نقل قوى فى المحافظات المختلفة، وإذا تم تدشين بورصات حقيقة للسلع ستكون الخطوة بداية للقضاء على احتكار السلع فى الأسواق.