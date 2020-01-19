شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات تنتظر دعم «منتدى الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

كشف نائب رئيس غرفة الرياض، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، عن توصيات مهمة في الدورة التاسعة للمنتدى التي تنطلق الثلاثاء المقبل، تتضمن تشخيصًا دقيقًا وحلولًا تطويرية لخمس قضايا اقتصادية، تستهدف دعم توجهات الدولة في تحقيق رؤية 2030، وهي الإصلاحات المالية العامة، والقطاع غير الربحي، ووظائف المستقبل، والمشاكل البيئية، والهجرة العكسية.

وأضاف: إن المنتدى يتضمن مشاركة واسعة ومؤسسة من المعنيين بالشأن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدراسات التي سيناقشها المنتدى تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى أن الدراسات الخمس التي سيناقشها المنتدى تلامس متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن المنتدى يتزامن مع رئاسة المملكة واستضافتها مجموعة العشرين، ويتوافق مع اهتمامات هذه الدول، كما أن المنتدى أحد المشاركين في T20 بأربعة مواضيع تتعلق بقطاعات مهمة تبحثها المجموعة.

وأشار الشويعر إلى أن المنتدى يعمل كمركز بحثي لملامسة العوائق وتشخيصها لتحديد الحلول، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل في اللمسات الأخيرة لتحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي مستقل يخدم قضايا الاقتصاد الوطني.