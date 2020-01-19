شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ"الاتصالات": تدريب 4500 شاب بمبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن عدد خريجى مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل وصل إلى 4500 متدرب، حيث تستهدف المبادرة تدريب 16 ألف شاب وفتاة، مضيفا أن الطلاب المشاركين يمثلون جميع المحافظات فهى اشبه بالجامعة الإفتراضية المتنقلة.

وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجى، وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

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وتقوم المبادرة على توفير منظومة تعليمية تطبيقية عالية الجودة مبنية على شراكة الجامعات المرموقة والشركات الرائدة على مستوى العالم معتمدة على منصات متميزة للتعلم الإلكترونى "إدكس ويوداسيتى وكورسيرا" وتتكامل من خلال إتاحة مجموعات دراسية مساعدة ومحفزة وشبكات مراجعة للتقييم والمتابعة، ويؤدى ذلك كله إلى ترويج قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أطلق مبادرة التعلم التكنولوجى (رواد تكنولوجيا المستقبل)، فى 2016 من أجل تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.