باتريس لوفيت.. المدير التنفيذي لـ«رالف لورين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتريس جان لويس لوفيت، هو رجل أعمال فرنسي أمريكي، يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «رالف لورين» للملابس والإكسسوارات منذ 17 يوليو/تموز من عام 2017. بدأ حياته المهنية في شركة «بروكتر آند جامبل» لصناعة المواد الاستهلاكية في عام 1989؛ حيث شغل فيها العديد من المناصب التنفيذية. وفي عام 2015، أصبح رئيساً لوحدات مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشعر في الشركة، وهو المنصب الذي شغله حتىال30 من يونيو/حزيران عام 2017.

ولد لوفيت في عام 1964، في بلدية «سان كلو» الفرنسية، وقضى معظم شبابه متنقلاً بين فرنسا والولايات المتحدة. وفي عام 1986، تخرج في الكلية العليا للتجارة في باريس؛ حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كما حصل على درجة ماجستير أخرى من جامعة «إلينوي» في عام 1987.



عوائق الدخول

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وخلال دراسته العليا، عمل أستاذاً للتسويق لطلاب المرحلة الجامعية، وألف كتاباً بعنوان: «تخطي العوائق لدخول الأسواق الأمريكية». ومن عام 1987 وحتى عام 1989، خدم لفترة وجيزة في السلاح البحري الفرنسي، برتبة ضابط.

في عام 1989، انضم لوفيت إلى قسم التسويق في شركة «بروكتر آند جامبل» في فرنسا، وعُيّن بعد 10 سنوات مديراً للتسويق لامتياز «بانتين» في مدينة «سينسيناتي» بولاية أوهايو. وفي عام 2002، انتقل إلى اليابان، ليصبح مديراً عاماً لمجموعة منتجات الرعاية الصحية والعناية بالشعر في شمال شرق آسيا، وبعدها بفترة عاد إلى أمريكا الشمالية؛ ليشغل منصب قسم بروكتر آند جامبل لمنتجات العناية بالشعر، وهو المنصب الذي شغله لمدة 4 سنوات.



الاستراتيجيات



وفي عام 2005، أصبح نائب الرئيس العالمي لمنتجات صبغ الشعر؛ حيث كان مسؤولاً عن علامات تجارية؛ مثل: «كلايرول» و«ويلا».

في ال12 من مارس/آذار من عام 2008، انتقل إلى جنيف للعمل نائباً لرئيس الاستراتيجيات لوحدة منتجات العلامة التجارية «برستيج». ومن عام 2010 وحتى عام 2011، شغل منصب رئيس وحدة «برستيج»؛ حيث أشرف على العطور ومنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر التي تحمل علامات: «جوتشي» و«دولشيه أند جبانا» و«هوجو بوس» و«روشاس» و«لاكوست».

في عام 2011، عيّن لوفيت رئيساً لمنتجات الحلاقة التابعة لمجموعة «بروكتر آند جامبل» والتي تضم علامة «جيليت» و«براون» و«فينوس». وفي عام 2015، عينته المجموعة رئيساً لوحدة مستحضرات الجمال والعناية بالشعر. وفي هذا المنصب أشرف على 12 علامة تجارية بما في ذلك «هيد آند شولدرز» و«بانتين» و«أولاي» و«أولد سبايس»؛ حيث حققت هذه المنتجات إيرادات بنحو 11.5 مليار دولار في عام 2016.

في مايو/أيار من عام 2017، اختارت شركة «رالف لورين» لوفيت لشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي، اعتباراً من 17 يوليو/تموز من العام ذاته؛ وذلك خلفاً لستيفان لاسون الذي استقال من منصبه في فبراير/شباط من 2017. يشار إلى أن لوفيت يعيش في مدينة نيويورك مع زوجته كريستين وطفليهما.