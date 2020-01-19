حظر طائرات «ماكس» يحرم «فلاي دبي» من 16000 رحلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تقلص برنامج رحلات «فلاي دبي» المجدولة بنسبة 18% إلى ما يقارب 72.7 ألف رحلة خلال 2019، مقارنة مع 88.45 ألف رحلة شغلتها عام 2018، وفقاً لبيانات «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران.

وبحسب تحليل أجرته ”الخليج 365” على البيانات، فقد انخفض عدد رحلات الناقلة في 2019 بما يقارب 16 ألف رحلة، وتشير التقديرات إلى أن توقف تسليمات الطائرات الجديدة من طراز بوينج 737 ماكس خلال 2019، أسهم في تقليص جدول الرحلات الذي كان من المتوقع تشغيله بناء على عدد الطائرات المستلمة.

ويأتي هذا التراجع بشكل رئيسي، إلى تعليق العمل بأسطول طائرات بوينج 737 ماكس، حيث أكد متحدث باسم «فلاي دبي» في مطلع مارس /‏ آذار أنه تم تعليق العمل بأسطول الشركة من طائرات «بوينج 737 ماكس 8»، و«ماكس 9»، مشيراً إلى إلغاء ما يصل إلى 15 رحلة يومياً، وذلك في أعقاب قرار الهيئة العامة للطيران المدني، والقرارات المماثلة حول العالم.

وبدا التراجع في أعداد رحلات «فلاي دبي» جلياً، خلال جدول رحلات إبريل /‏ نيسان، على الرغم من بدء التعليق من مارس، حيث تراجع عدد رحلات الناقلة في مارس 10% إلى 6893 رحلة.

وانخفض عدد رحلات الناقلة في إبريل ومايو 21% إلى 5911 و5611 رحلة على التوالي. وتراجع عدد رحلات الناقلة 18% إلى 6083 رحلة في يونيو، و24% في يوليو إلى 6323 رحلة.

وسجل أغسطس أكبر نسبة تراجع في عدد الرحلات على أساس سنوي بنحو 27% إلى 6133 رحلة، كما تراجع عدد رحلات سبتمبر 21% إلى 5781 رحلة، وأكتوبر 15% إلى 5658 رحلة، و17% في نوفمبر إلى 5335 رحلة، كما تراجع عدد الرحلات 23% إلى 5527 رحلة في ديسمبر.

واتجهت الناقلة إلى استئجار 4 طائرات بوينج من أجل مواجهة نقص السعة المقعدية، بعد أن طالت فترة تعليق السماح للطائرة بالتحليق، حيث وقعت «فلاي دبي» اتفاقية استئجار طائرات بوينج 800-737 من 14 ديسمبر حتى 25 يناير 2020.

وتشمل الاتفاقية الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين، وقد شكلت إضافة للسعة المقعدية للناقلة خلال فترات الذروة والعطلات.

ولا يغطي استئجار الطائرات سوى فجوة بسيطة مع استمرار تعليق عمل 14 طائرة للناقلة من طراز بوينج 737 ماكس منذ مارس 2019.

وتمكنت فلاي دبي من تقليل حجم إلغاء الرحلات والحد من تخفيض السعة، من خلال تشغيل الأسطول على المدى القصير ونتيجة لتعليق العمل بطائرات ماكس، وخلال النصف الأول، أحالت «فلاي دبي» خمس طائرات إلى التقاعد، وأعادتها إلى شركة التأجير. وتسلمت طائرة واحدة طراز بوينج 737 ماكس 8.

وتواصل «فلاي دبي» مراجعة خططها، وجميع الخيارات، وتقليل الارتباك في جدول الرحلات بسبب استمرار تعليق عمل طائرات 737 ماكس.