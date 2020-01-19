شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مجرّب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل وبالفكر والإبداع أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير ونستخلص من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:
تحفيز الموظفين
إن تشجيع فريق العمل الذي يأتمر لك على المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بمشروع ما تعملون عليه، من أهم السياسات التي يجب عليك اتباعها بصفة دائمة، فهي تزيد من سلطة أعضاء فريقك وتساعد على تقوية شعورهم بالالتزام نحو المشروع، كما عليك أن تتذكر أنّ المشاركة لا تعني بالضرورة أن يوافق الجميع على القرار، ولكن تعني أن يلتزم الجميع به.
التعلم من الفشل
إنّ أغلب القادة يميلون إلى أسلوب المخاطرة والمغامرة، لأنّ عنصر المخاطرة يعد من عناصر القيادة ولا شكّ في أنّ من احتمالات المخاطرة الفشل، والقادة لا يستسلمون للفشل بل يتعلمون منه وينطلقون منه إلى النجاح. عليك الموازنة بين المخاطرة المدروسة والمغامرة غير المحسوبة.
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