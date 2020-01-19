«سند» تفوز بعقد صيانة توربين ومولد في «شمس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «سند» لتقنيات الطاقة، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للتوربينات الغازية، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن فوزها بعقد صيانة وإصلاح وعمرة محرك البخار ومولد الطاقة الكهربائية لمحطة «شمس»، إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم، وأحد مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة» . وتمتد محطة «شمس» على مساحة 2,5 كيلومتر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط، ضمن حقل شمسي مؤلف من 768 مصفوفة من عاكسات القطع المكافئ لتجميع الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة. وتقوم المحطة بتوليد الطاقة الكهربائية من حرارة الشمس وليس ضوء الشمس خلافاً لتكنولوجيا الألواح الكهروضوئية الشمسية. وهي تعتمد في آلية تشغيلها على نظم المجمعات الشمسية المكونة من مرايا خاصة على شكل قطع مكافئ تقوم بتجميع وتركيز أشعة الشمس على أنبوب مركزي ينقل الحرارة إلى مواقع تسخين تعمل على توليد البخار الذي يتولى تشغيل التوربينات التقليدية لتوليد الكهرباء.

وقال خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطاقة، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»: يسرنا أن نشهد هذا التعاون بين شركتين من شركات صناعة الطاقة، والطاقة النظيفة، فيما يشكل خطوة مهمة في إطار جهودنا لتعظيم فرص الأعمال المشتركة بين كافة شركات «مبادلة».

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سند» لتقنيات الطاقة: «يشكل الفوز بعقد الصيانة الجديد دليلًا إضافياً على ما تتمتع به شركة«سند» لتقنيات الطاقة من تميز تقني وما توفره من خدمات متميزة تمكنها وباستمرار من توسيع نطاق القطاعات التي تنشط فيها.

وقال ماجد العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة «شمس»: «شهد قطاع الطاقة النظيفة تطوراً هائلاً على مدار السنوات الماضية سواء في الإمارات أو على مستوى المنطقة والعالم، ونفخر بأن محطة «شمس» كانت من أوائل المحطات التي تم افتتاحها في الدولة قبل سبع سنوات وهي تواصل منذ ذلك الحين إمداد عدة مناطق في أبوظبي بالكهرباء ».