6 عـلامات علـى النجـاح المهنـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نحن نميل إلى التقليل من شأن أنفسنا، حيث ننظر إلى المديرين التنفيذيين أو أصحاب المليارات على أنهم أنجح منا بكثير. ولكن إذا كنت تتبع شغفك وتتعلم باستمرار وتبني علاقات متينة، فأنت على الأرجح تسير على الطريق الصحيح لإنجاز أشياء عظيمة. وفي هذا السياق، يقدم لك موقع «بزنس أنسايدر» مجموعة من العلامات المستندة إلى البحوث وآراء الخبراء التي تدل على أنك ناجح في حياتك:



1- البحث عن طريقة أفضل لإنجاز العمل:



هل أنت عالق في الماضي أو مندفع نحو المستقبل؟ يقول جون سكولي، الرئيس التنفيذي السابق لشركتي «آبل» و«بيبسي» إنه لطالما طرح على نفسه أسئلة مثل «لماذا يتم إنجاز هذا الأمر بهذه الطريقة؟». ويضيف أن النجاح هو متعلق بشكل كبير باستعدادك التام لحل المشاكل بطرق لم يتم اختبارها من قبل.

والسمة المعاكسة لذلك هي مقاومة التغيير، والتي من شأنها أن تدمر أو توقف حياتك المهنية، وبنفس الطريقة التي توقف فيها تقدم الشركات الكبرى، وذلك وفقاً ل سكوت جالواي، أستاذ التسويق في كلية ستيرن للأعمال التابعة لجامعة «نيويورك»، ومؤسس شركة الذكاء الاصطناعي «إل 2»، ومؤلف كتاب «الحمض النووي الخفي لشركات أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل».

ويقول جالواي في كتابه: «سوف تغرق في حال حاولت مقاومة هذا التغيير، والناجحون في العصر الرقمي هم أولئك الذين يذهبون إلى عملهم كل يوم ولا يخافون التغيير ويقولون لأنفسهم: ماذا لو أنجزنا العمل بهذه الطريقة؟».



2- امتلاك رؤية عن الحياة التي تريدها:



من الممكن أن تتطور الرؤية مع مرور الوقت، ولكن الفكرة هي أن لا تقبل وظيفة من أجل فوائد قصيرة الأجل مثل الراتب أو التعويضات. ويقول ناثانيال كولوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ريوورك»، إنه بدلاً من أن تسأل نفسك: «ما الوظيفة التي أريدها؟»، عليك أن تسأل نفسك «ما الحياة التي أريدها؟»، وكيف يتناسب ذلك مع الصورة الكاملة؟

وحتى لو لم تكن لديك إلا رؤية للعام المقبل، توصي جيني بليك، مدربة التوظيف، بطرح أسئلة مثل «كيف يبدو اليوم المثالي بالنسبة لي؟»، و«من الأشخاص الذين تطمح للتواصل معهم؟».



3- استخدام نقاط القوة لديك:



نقاط القوة لديك، هي ببساطة المهارات الفريدة التي تتقنها. وكما قال أريك باركر، مؤلف كتاب «السير في الاتجاه الخاطئ»: «كلما استخدمت هذه المهارات، كلما أصبحت أكثر سعادة واحتراماً وأكثر رضى عن وظيفتك. والأهم من ذلك هو أنه في حال استخدمت هذه المهارات في عملك، فستكون على الطرق الصحيح لتحقيق المزيد من الإنجازات».

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4- الانفتاح على الفشل:



يقول جالواي، إن جبابرة قطاع التكنولوجيا، «آبل» و«جوجل» و«فيسبوك» و«أمازون»، منفتحون على الفشل. وإذا كنت تريد أن تكون ناجحاً في حياتك المهنية، عليك أن تتبع نفس الطريقة. ويضيف:«إذا لم تكن تتحكم بحياتك المهنية وتتعرض لمشاكل بشكل متكرر وتفشل، فأنت لا تبذل أقصى جهدك».



5- الاستعداد لاتخاذ مخاطر محسوبة:



من الصعب جداً أن تصادف شخصاً ناجحاً لم يخاطر في حياته المهنية ليحقق أهدافه. خذ على سبيل المثال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» وأغنى رجل في العالم، والذي تحدث مراراً عن كيفية تحديده للمخاطر التي سيتخذها، حيث قال: «أنا أدرك أنني لن أكون نادماً على محاولاتي، ولن أكون نادماً على مشاركتي في هذا الشيء المسمى إنترنت وذلك ليقيني بأنه سيصبح شغل الناس. وأعلم أنه في حال فشلت، فلن أكون نادماً على ذلك. لكنني أعلم أن الشيء الوحيد الذي سأندم عليه هو عدم المحاولة».



6- معاملة الناس بحسن:



في إحدى المقابلات مع موقع«بزنس أنسايدر» تصف جوانا كولز، رئيسة التحرير في مجلة «هيرست» أهمية الحفاظ على علاقات وطيدة مع الأصدقاء والزملاء، وتقول في ذلك:«إن الشيء الذي أحاول دائماً قوله للشباب هو الاهتمام بعلاقاتهم المهنية، حيث إن علاقاتك بالأشخاص المحيطين بك في مكان العمل هي أهم تأثيراً في حياتك».