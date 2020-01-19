«الإمارات للفضاء» تستعرض برامجها لتأهيل الشباب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت وكالة الإمارات للفضاء جهودها الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام، من خلال مشاريع الاستكشاف الفضائي واتباع أفضل السبل للحد من تأثير تغيرات المناخ، إلى جانب التفاعل مع الشباب والطلبة لتشجيعهم على دخول القطاع الفضائي، عبر تأكيد أهمية دورهم في تطوير تقنيات الفضاء، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020».

وشارك ممثلو الوكالة في جلسات نقاش وورش ولقاءات خاصة بالشركات الناشئة، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول أهمية قطاع الفضاء في تحقيق تنمية مستدامة، كما حضروا فعاليات «قمة المستقبل للاستدامة»، و«منتدى شباب من أجل الاستدامة»، و«ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، و«ملتقى تبادل الابتكار في مجال المناخ».

(وام)