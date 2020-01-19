شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للفضاء» تستعرض برامجها لتأهيل الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت وكالة الإمارات للفضاء جهودها الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام، من خلال مشاريع الاستكشاف الفضائي واتباع أفضل السبل للحد من تأثير تغيرات المناخ، إلى جانب التفاعل مع الشباب والطلبة لتشجيعهم على دخول القطاع الفضائي، عبر تأكيد أهمية دورهم في تطوير تقنيات الفضاء، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020».
وشارك ممثلو الوكالة في جلسات نقاش وورش ولقاءات خاصة بالشركات الناشئة، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول أهمية قطاع الفضاء في تحقيق تنمية مستدامة، كما حضروا فعاليات «قمة المستقبل للاستدامة»، و«منتدى شباب من أجل الاستدامة»، و«ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، و«ملتقى تبادل الابتكار في مجال المناخ».
(وام)
كانت هذه تفاصيل خبر «الإمارات للفضاء» تستعرض برامجها لتأهيل الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.