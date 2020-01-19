شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات أعمال عجمان» يستعرض خطة 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان؛ للاطلاع على منجزات ومشاريع المجلس خلال عام 2019، واستعراض المشاريع والمبادرات الخاصة بعام 2020. واطلع الحضور على خطة مجلس سيدات أعمال عجمان؛ لتتضمن المبادرات والمشاريع النوعية والخاصة بعام 2020 والتي تم اعتمادها؛ لتتوافق مع توجهات وخطة الدولة في عام الاستعداد للخمسين 2020.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة عجمان، رحبت الدكتورة آمنة خليفة بالعضوات، وأشادت بالتطور والتنوع الذي تشهده مشاريع سيدات ورائدات الأعمال، وجودة منتجاتهن.
وأكدت أن المجلس حريص على تعزيز دوره في تقديم الدعم اللازم لسيدات ورائدات الأعمال؛ من خلال حزمة من المبادرات والمشاريع لمواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها قطاع سيدات الأعمال.
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