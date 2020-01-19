شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل باقتصاد الإمارات.. وتعافي الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مجدداً يصبغ التفاؤل استبيان ”الخليج 365” السنوي مع توقعات إيجابية من قبل 92% من المشاركين في الاستبيان من المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وتوقع 46% من المشاركين في الاستبيان السنوي التاسع، أن يسجل اقتصاد الإمارات مستويات نمو قوية في العام الجاري؛ بفضل المحفزات المالية، والمكاسب الاقتصادية المتوقعة من استضافة «إكسبو 2020».

وقال 46% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان، وعددها 13 مؤسسة، إن الاقتصاد المحلي سوف يشهد حالة استقرار في العام الجاري، في حين قال 8% من المشاركين، إن النمو ربما يشهد بعض التباطؤ؛ نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية في العام الجاري.

حول تأثيرات استضافة «إكسبو 2020» في العام الجاري، قال 62%، إن التأثيرات الإيجابية من المتوقع أن تتضح آثارها مع بداية العام الجاري، وقال 15% من المؤسسات المشاركة إننا بدأنا بالفعل نلمس تأثيراتها الإيجابية على اقتصاد الدولة. ورأى 23% أن التأثير سيكون محصوراً فقط خلال فترة الاستضافة.

ورأى 41% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان، أن أكثر القطاعات المستفيدة من تأثيرات استضافة المعرض الدولي سيكون قطاع السياحة والضيافة، يليه قطاع الترفيه وفقاً لرأي 24% من المشاركين، ثم قطاع التجزئة (14%)، والأغذية والمشروبات (14%) والسلع الفاخرة (7%).

ورأى 46% من المشاركين أن اقتصاد الدولة شهد مستوى محدوداً من التعافي في العام الماضي، في حين وجد 31% أن الوضع الاقتصادي اتسم بالاستقرار في 2019، وقال 23%، إن مستوى النمو كان أقل من المتوقع في العام الماضي.

وأجمع المشاركون في الاستبيان بنسبة 100% على التوقعات الإيجابية لأداء اقتصاد دبي في 2020، مع 70% رجحوا استقرار مستويات النمو في الإمارة، مقابل 30% رجحوا أن يحقق اقتصاد دبي نمواً قوياً في العام الجاري.

وقال 70% من المشاركين، إن اقتصاد دبي حافظ على مستويات نمو مستقرة في العام الماضي، في الوقت الذي قال فيه 15% إن الاقتصاد سجل مستويات نمو جيدة في 2019، ورأى 15% أن مستويات النمو في العام الماضي كانت أقل من المتوقع.

اقتصاد أبوظبي

وأجمع المشاركون كذلك على تفاؤلهم بأداء اقتصاد أبوظبي في 2020، مع 85% توقعوا استقرار نمو اقتصاد العاصمة، و15% رجحوا تسجيل مستويات نمو قوية هذا العام.

وجاءت تقييمات المشاركين لأداء اقتصاد العاصمة في العام الماضي إيجابية كذلك، مع 46% قالوا إن أداء العاصمة الاقتصادي كان مستقراً في العام الماضي، و30% قالوا إن اقتصاد العاصمة حقق مستويات نمو جيدة في العام الماضي، و8% رأوا أن الأداء فاق التوقعات حتى في 2019. وقال 16% إن الأداء جاء أقل من المتوقع في العام الماضي.

أما فيما يخص أداء الاقتصاد العالمي في 2020، فقال 62% من المؤسسات المشاركة إنهم متفائلون، لكن تفاؤلهم بأداء الاقتصاد العالمي يشوبه الحذر في هذه المرحلة، وقال 23% إنهم متفائلون دون تحفظ أو حذر، واستبعد 15% أن يكون هنالك ما يدعوهم للتفاؤل في هذه المرحلة.

وقال 69% إن سياسات ترامب والمخاوف من توتر تجاري جديد مع الصين أو غيرها ربما يكون هو التحدي الأبرز الذي سيواجه الاقتصاد العالمي في العام الجديد، مقابل 23% أبدوا تخوفاً من تذبذب أسعار النفط، وأضاف أحد المشاركين تحدياً آخر وهو تأثيرات التوتر الجيوسياسي العالمي على فرص نمو الاقتصاد العالمي.

أسعار النفط

أما بالنسبة لاقتصادات المنطقة، فقال 69% من المشاركين، إن التحدي الأكثر تأثيراً في المنطقة هذا العام هو التوتر الجيوسياسي، وقال 25% إن تذبذب أسعار النفط هو التحدي الأبرز، وقال 6% إنهم يخشون بصورة أكبر من التأثيرات المحتملة لمخاوف التباطؤ أو الركود العالمية.

وتوقع 84% من المشاركين أن تكون مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي مقبولة في العام الجاري، مقابل 8% توقعوا أن تكون مرتفعة، و8% رجحوا شحاً في مستويات السيولة في العام الجاري.

وقال 54% إن مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي كانت مقبولة في 2019، مقابل 23% وجدوا أنها كانت أفضل من المتوقع، و23% رأوا أن مستويات السيولة كانت أقل من المتوقع في 2019.

وتوقع 69% من المشاركين تعافياً تدريجياً في مستويات الائتمان المحلي في 2020، مقابل 23% توقعوا نمواً قوياً للائتمان، و8% استبعدوا نمو الائتمان في العام الجاري بصورة كبيرة. وقال 62% من المؤسسات المشاركة، إن مستويات الائتمان المحلي كانت مقبولة في العام الماضي، مقابل 15% رأوا أنها كانت أقوى من المتوقع، و23% قالوا إنها كانت أقل من المتوقع في العام الماضي.

وتوقع 58% استقرار ربحية الشركات المدرجة في أسواق الدولة في العام الجاري، في حين رجح بقية المشاركين (42%) أن تسجل الشركات مستويات نمو أعلى هذا العام. وتوقع 82% أن تكون ربحية الشركات المدرجة مستقرة للربع الأخير من العام الماضي، في حين قال 18% إنهم يتوقعون أن تكون تباطأت بعض الشيء في الربع الماضي.

وقال 64% من المشاركين، إن الشركات على الأرجح سوف توظف تدفقات السيولة في تعزيز دفاتر الحسابات في العام الجاري، في حين قال 18% إنها على الأرجح ستعيدها للمساهمين في صورة توزيعات أرباح، وتوقع 18% أن توظفها في زيادة الإنفاق الرأسمالي.

مستوى التضخم

من جهة أخرى، توقع 46% من المؤسسات المشاركة استقرار مستوى التضخم في الإمارات في العام الجاري، وتوقع 31% ارتفاع مستوى التضخم، ورجح 23% انكماش أسعار المستهلك في العام الجاري.

ورجح 76% من المشاركين في استبيان ”الخليج 365” نصف السنوي استقرار شهية المستثمر مع ميل للتحفظ في الربع الأول من العام الجاري. وتوقع 16% أن تكون الشهية منخفضة مع ميل للانتظار خلال الربع الجاري، ورأى 8% أن الشهية ربما تكون أميل للتحسن والارتفاع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ربما بعد فترة طويلة من الانتظار.

ورأى 39% من المشاركين أن أدوات الدخل الثابت ستكون هي الأكثر جاذبية بين الأدوات الاستثمارية في الربع الأول من العام الجاري، تليها الأسهم بحصة 28% ثم أدوات السيولة بنحو 22% وأسواق العقارات بنحو 11%.

وعلى مستوى القطاعات الأكثر جاذبية قال 46% من المشاركين إن التركيز سيكون على القطاعات الدفاعية من رعاية صحية وتعليم ومواد غذائية، يليه قطاع الطاقة (30%) ثم قطاع الخدمات المالية (12%) فالقطاع العقاري والقطاع الصناعي بحصة 6% لكل منهما.

وكان التفاؤل كذلك لافتاً على مستوى أسواق الأسهم المحلية والأداء العام لها في العام الجاري؛ حيث رجح 73% النمو والتعافي كسيناريو الأداء المتوقع للعام الجاري، في حين مال 27% لترجيح التباطؤ للأسواق في 2020.

وحول أبرز التحديات التي تواجه السوق قال 73% إن أهمها هو المخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة، في حين قال 18% إن التحدي الأكبر هو احتمال حدوث تراجع مفاجئ في الأداء الأوروبي أو العالمي. وقالت إحدى المؤسسات إن ما تخشاه هو تأثيرات انخفاض معدلات النمو ومستويات السيولة على الأسواق المحلية.

أما بالنسبة لأداء أسواق العقارات المحلية قال 54% إنهم يتوقعون أن تسجل أسواق العقارات في دبي تعافياً محدوداً في العام الجاري، في حين قال 15% إنهم يتوقعون استقرار الأداء والأسعار، وتوقع 31% تراجع الأسعار بصورة أكبر في العام الجاري.

وقال 58% من المؤسسات المشاركة إن سوق العقارات بدبي لم تشهد تغيراً يذكر في العام الماضي، في حين قال 42% إن الأداء جاء أقل من المتوقع في عام 2019.

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محمد علي ياسين: يعزز استقرار نمو الاقتصاد

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لاستراتيجيات العملاء لدى مجموعة «الظبي كابيتال» إن استضافة «إكسبو 2020» ستنعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية للقطاعات المختلفة، وسنرى تأثيراتها على النمو مع بداية العام، ما من شأنه أن يعزز استقرار مستوى نمو اقتصاد الدولة في العام الجاري.

ورجح أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمواً لافتاً بفضل المحفزات وارتفاع الإنفاق الحكومي، وتوقع أن نشهد في العام الجاري تعافياً تدريجياً في مستويات السيولة والائتمان المحلي في ظل التطور الإيجابي في الأنشطة الاقتصادية.

وتوقع استقرار شهية المستثمر في الدولة خلال الربع الأول مع ميل للتحفظ، لافتاً إلى أن الأسهم ستكون الخيار الأكثر جاذبية أمام المستثمر.وعلى مستوى الاقتصاد العالمي قال إنه متفائل لكن مع بعض الحذر .

«إم يو إف جي»: نمو قوي في 2020

قال إحسان خورمان، رئيس البحوث والاستراتيجيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة «إم يو إف جي»: «لقد كان أداء دولة الإمارات الاقتصادي خلال عام 2019 أقوى من المتوقع. وتتوقع المجموعة، نمواً قوياً لاقتصاد الإمارات في عام 2020 مع انتعاش في النمو الاقتصادي بالنسبة لدبي أيضاً».

ولفت إلى أن النمو المتوقع لدبي في 2020 سيتعزز بفضل نمو أعلى في مجال الائتمان ونشاط مؤسسي أقوى وارتفاع أسعار العقار. كما أن التأثير الإيجابي لمعرض إكسبو العالمي، سينعكس أيضاً على شكل تفاؤل متجدد.

«ألبن كابيتال»: التنويع الاقتصادي يخلق فرصاً كبيرة

قال روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»: «نحن متفائلون ونتوقع أن يشهد اقتصاد الإمارات نمواً مطرداً خلال عام 2020، وذلك بفضل أعمال تطوير البنية التحتية الضخمة والفرص الاستثمارية الناجمة عن التحضيرات لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي».

وأضاف:إنه وعلى الرغم من التحديات في المنطقة، فإن الجهود التي تبذلها الإمارات لتنويع الاقتصاد وتعزيز الأعمال في قطاعات مثل التجزئة والضيافة والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الأخرى، لن تسهم فقط في إنعاش الاقتصاد إنما أيضاً خلق فرص كبيرة للمستثمرين لتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم في الإمارات.

تشارلز مونتشو: تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال تشارلز مونتشو رئيس الاستثمار لدى «المال كابيتال» إن الإمارات تتحرك في الطريق الصحيح لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولفت إلى أن اقتراب موعد استضافة إكسبو 2020 يعزز فرص التعافي على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية. وقال إن أسعار العقارات في دبي وصلت إلى مستويات جذابة للغاية وتوقع أن تسهم استضافة المعرض العالمي في حفز نمو القطاع.

وحول أداء الاقتصاد العالمي قال إن البنوك المركزية حول العالم تحافظ على سياسات خفض الفائدة لحفز النمو الاقتصاد، وقال إن اقتصاد الصين من المتوقع أن يسجل معدل نمو 6% هذا العام، كما رجح أن تحافظ الولايات المتحدة على نمو 2% في 2020، لكنه لفت إلى أن الخطر على مستوى الاقتصادي العالمي يكمن في إمكانية ألا تكون المحفزات وأسعار الفائدة كافية لتعزيز النمو وصيانة الاستقرار في ظل بيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات.

ولفت من جهة أخرى إلى التصعيد المستمر في التوتر الجيوسياسي في المنطقة ما يؤثر ويزيد الضغوط على بعض اقتصادات المنطقة ويتسبب في تراجع مستويات الإنفاق وربما حتى تراجع في قيمة عملات هذه الدول.

جاربيس إيراديان: مستويات سيولة أفضل في 2019

قال جاربيس إيراديان مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد التمويل الدولي إن اقتصاد الإمارات حقق تعافياً نسبياً في العام الماضي، متوقعاً أن تسهم عوامل عدة في حفز النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة هذا العام. وتوقع أن نرى تأثيرات التحضيرات المتعلقة باستضافة معرض «إكسبو 2020» العالمي في دبي مع بداية العام الجاري.

وقال إن مستويات السيولة المحلية كانت أفضل من المتوقع في العام الماضي، وتوقع أن تستقر عند مستويات مقبولة في العام الجاري.

ولفت إلى تفاؤله حيال نمو الاقتصاد العالمي في 2020 مع استقرار مؤشرات النمو على مستوى الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصادات العالم،

طارق قاقيش: «إكسبو 2020» يعزز فرص التعافي

قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى مجموعة «ميناكورب» إن حكومة الإمارات اعتمدت العديد من السياسات والإصلاحات الرامية لحفز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، لكن التحدي الأبرز يتمثل في التأثيرات المحتملة من التطورات على مستوى الاقتصاد العالمي ما يمكن أن ينعكس على النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأضاف: إن استضافة «إكسبو 2020» هذا العام من المتوقع أن يكون لها تأثيراتها الإيجابية وتسهم في تعزيز تعافي الأنشطة الاقتصادية على مستوى القطاعات المختلفة، خاصة قطاع السياحة والضيافة، اعتبارا من النصف الأول من العام الجاري.

وحول الاستثمارات الأكثر جاذبية في المرحلة الراهنة قال قاقيش إنه في ظل حالة الترقب الاقتصادي عالمياً والتوتر الجيوسياسي إقليمياً ستبقى حالة التحفظ تحكم تحركات المستثمر مع ميل أكثر للاستثمار في أدوات الدخل الثابت وأدوات السيولة.

وعلى مستوى أداء الاقتصاد العالمي قال إن المخاوف من سياسات الولايات المتحدة وإمكانية تصاعد جديد في التوتر التجاري تقلص فرص التفاؤل بنمو أفضل للاقتصاد العالمي.

كريم الصلح: الإنفاق الحكومي يدعم النمو غير النفطي

قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي ل«جلف كابيتال»: لا تزال التوقعات للاقتصاد الإماراتي واعدة؛ حيث من المتوقع أن يتسارع النمو من 2٪ في 2019 إلى 2.4٪ في عام 2020. وأضاف: على الرغم من انخفاض أسعار النفط، هناك علامات انتعاش في الاقتصاد غير النفطي، مدعومة من الإنفاق الحكومي. وأشار إلى أن مناخ الاستثمار لا يزال إيجابياً مع تكملة تطوير البنية التحتية؛ حيث أصبحت حكومة الإمارات أكثر نشاطاً في تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، ومواصلة دعم اقتصادها بمبادرات محفزة للنمو.

كما من المتوقع أن يساهم معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يقدر أن يجتذب نحو 25 مليون زائر، بنسبة تصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات إلى نحو 2.8%.

وكذلك دعمت السلطات الأنشطة غير النفطية بتنفيذ حزم مالية تشجيعية، في حين أن خفض سعر الفائدة يساهم بدعم نمو الائتمان في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن التوسّع في النشاط غير النفطي بدأ يساهم بخلق فرص عمل أقوى في القطاع الخاص، وإن كان بمعدلات متواضعة حتى الآن. في حين زاد إجمالي العمالة في بعض القطاعات، بما في ذلك السياحة والعقارات، وانخفض في قطاعات أخرى، بما في ذلك البناء والخدمات والتصنيع.