شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك أبوظبي» تعرض قصة نجاحها في أتمتة نظام الموارد البشرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” عقدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حفلاً لتكريم شركاء مشروع أتمتة نظام الموارد البشرية الجديد، بالمقر الرئيسي للجمارك بمدينة «مصدر».

جاء الحفل برئاسة فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وحضور مسؤولي الموارد البشرية بالإدارة العامة للجمارك، وممثلي الشركاء من كل من شركة «أوراكل»، دائرة المالية، هيئة الموارد البشرية-أبوظبي، وشركة «TSME»، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاز مشروع أتمتة نظام الموارد البشرية Oracle HCM Cloud على السحابة الإلكترونية في زمن قياسي.

تضمن الحفل استعراض نبذة عن المشروع ومدى أهميته على مستوى التطور الإداري والتقني للموارد البشرية بالإدارة العامة للجمارك، مع بيان مراحل التنفيذ وحجم التحديات التي واجهت تحقيقه، وصولاً إلى مرحلة الإنجازات والتي حققت عدداً من الإنجازات الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جمارك أبوظبي» تعرض قصة نجاحها في أتمتة نظام الموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.