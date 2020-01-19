معهد دبي العقاري ينظم الملتقى السنوي لتكريم شركاء النجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً، ومن خلال «معهد دبي العقاري»، الملتقى السنوي لتكريم مختلف فئات الشركاء الذين ساهمو في إنجاح إنجازات المعهد خلال عام 2019.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك : «إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بمختلف قطاعاتها وأقسامها وإداراتها المختلفة، تدرك يقيناً أن النجاح جهد جماعي، يمكن أن يتحقق بالعمل بروح الفريق الواحد. وهذا ما يدفعنا إلى تعزيز علاقاتنا مع شركائنا في مختلف المجالات، ليسهموا بفاعلية في مسيرتنا الناجحة على مدى الستين عاماً الماضية منذ انطلاقتنا الأولى. وبفضل المشاركة الفاعلة لكوكبة مميزة من الشركاء في كافة المجالات، تمكنت الدائرة من مواصلة الارتقاء بخدماتها لمتعامليها، وحققنا مستويات عالية من الرضا والسعادة لكافة الأطراف في القطاع العقاري؛ من خلال تركيزنا على نشر الشفافية في كافة عملياتنا وعلاقاتنا مع الجميع».