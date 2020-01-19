إكسبو 2020.. الاستدامة ركيزة أساسية في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق معرض إكسبو 2020 دبي بالتزامن مع بداية عقد جديد تقود خلاله دولة الإمارات الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليكتب فصلاً جديداً من فصول الإنجازات الإماراتية عنوانها الاستدامة للأجيال المقبلة وتقديم تجربة رائدة في الاستدامة تصنع مستقبلاً أكثر رخاء لشعوب العالم.

ويلتزم إكسبو 2020 دبي الذي ينطلق تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل» بمعالجة أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه العالم، بهدف تحويل هذه التحديات إلى فرص وأن تصبح واقعاً ناجحاً تجني ثماره شعوب العالم أجمع.

ويمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام واستشراف آفاق جديدة لعالم يحافظ على موارده الطبيعية للأجيال المقبلة من خلال مشاركة دول العالم في هذا الجهد التعاوني الضخم وتوحيد الإنسانية حول الفرص المشتركة وتحقيق التغيير الإيجابي المنشود.

واستعرض إكسبو2020 دبي خلال مشاركته بجناح مستدام في أسبوع أبوظبي للاستدامة دوره في إحداث تغيير إيجابي في مجال الاستدامة.

وقالت عائشة المرزوقي مدير مساعد الاستدامة لدى إكسبو 2020 في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام».. إن الاستدامة تعد أحد المواضيع الفرعية لإكسبو2020 دبي إلى جانب التنقل والفرص حيث يتم التركيز على تحقيق الاستدامة والرفق بالبيئة في موقع الحدث لجعل إكسبو2020 النسخة الأكثر استدامة في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد لأكثر من 160 عاماً.

وأضافت أن تحقيق الاستدامة في موقع إكسبو2020 بدأ من مرحلة تنفيذ عمليات البناء والإنشاء وسيستمر خلال فترة الحدث ومرحلة ما بعد انتهاء المعرض «إرث إكسبو2020» الذي سيتحول إلى دستركت 2020 وستكون إحدى أكثر المشاريع استدامة في المنطقة والعالم. (وام)