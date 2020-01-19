شكرا لقرائتكم خبر عن 8 كتب على رواد الأعمال قراءتها للتقدّم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعد القراءة عادة يومية يمارسها المتفوقون؛ وذلك لأنها وسيلة فاعلة لصقل المهارات. وفي حين أن الكتب غير الخيالية هي أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بتطوير الذات، إلا أنها مفيدة أيضاً في توسيع نطاق أفقك وقدرتك على أن تكون أكثر ابتكاراً. إليك في هذا السياق 8 كتب جيدة يوصي بقراءتها كوكبة من المديرين التنفيذيين الناجحين لأجل التقدم.



قواعد الثقافة: أسرار المجموعات فائقة النجاح

تأليف دانيال كويل:



يقول كليشي أوكري، نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة «آر أس بي» للمواد الغذائية: «يشرح هذا الكتاب كيفية إنشاء ثقافة عمل محفزة للموظفين والمحافظة عليها. ومعظم رواد الأعمال والمهنيين الذين يتقلدون مناصب قيادية يمتلكون دوافع قوية، إلا أن الصعوبة تكمن في نشر هذا الحافز بين جميع الموظفين في المؤسسة. ويبدأ كويل كتابه بأفكار كبيرة، ويضعها ضمن منظومات عمل، ويسوغها جميعاً بدراسات حالة. ويحدد ثلاث مجموعات من المهارات الأساسية التي تتشارك فيها ثقافات العمل الناجحة؛ وهي: جعل البيئة آمنة، ومشاركة نقاط الضعف، وتحديد الهدف. ويوضح كويل التحديات التنظيمية التي نواجهها جميعاً».



الرواقي: 366 درساً في الحكمة والمثابرة

تأليف رايان هوليداي:



يقول كاتال بيراجان، المدير الإبداعي في شركة «ذا سوشال شين» لإدارة الوسائط الاجتماعية: «إن هذا الكتاب من أكثر الكتب القيمة التي قرأتها في حياتي؛ حيث ساعدني في صياغة المبادئ التي تدعم الطريقة التي أعيش بها حياتي. ويعد هذا الكتاب الدليل المثالي للفلسفة الرواقية، وهي فلسفة تستند على تقليل المشاعر السلبية في حياتك، وتعزيز مستويات الامتنان والسعادة لديك. وكوني أعمل في شركة سريعة النمو منذ أربع سنوات، فقد مررت بجميع المشاعر التي يمكنك التعرض لها في عملك، وتساعدك الرواقية على البقاء متيقظاً في السراء والضراء. وفي حالة عدم اليقين، يبحث الناس دائماً عن الشخص الأكثر اتزاناً في الشركة».



الجوهر: إنجاز ما هو ضروري فقط

تأليف جريج ماك كيون:



يقول كريس دومينيلو، مدير التطوير في «ريليفباند تكنولوجيز»: «هناك الكثير من الملهيات في عالم أعمال اليوم، والكثير من الناس يحاولون إقناعك بأن لديهم الأشياء التي تنقل أعمالك إلى المستوى التالي؛ لذا من المهم ألا تدع هؤلاء الأشخاص يقومون من خلال تكتيكاتهم بتشتيتك عن تحقيق النجاح. وهذا الكتاب عبارة عن تذكير بحقيقة أن التركيز على الأساسيات في العمل لا تزال استراتيجية ناجحة. ويعيد ماك كيون تسمية الرئيس التنفيذي إلى «رئيس التعديل»، وهو ما أراه بنفسي عندما أتقدم لقيادة عمل أو منتج وأدير عملية التحول فيه حتى نتمكن من بيعه خلال عام أو عامين، وهنا أنا بحاجة إلى شطب جميع العناصر غير الأساسية لكي يتمكن فريق عملي من التركيز على الأنشطة المدرة للدخل».



نادي الخامسة صباحاً

تأليف روبن شارما:



يقول رايان ويبر، نائب رئيس شركة «سوتي» المزودة لحلول التكنولوجيا وإنترنت الأشياء: «أنا أعيش ضمن منهج شارما؛ حيث استيقظ في الساعة 4:45 صباحاً، وأكون في الصالة الرياضية في الساعة الخامسة. وهذا الصفاء الذهني الصباحي يضعني في المسار الصحيح نحو النجاح. ويتيح لي هذا الروتين الصباحي الفرصة للتخطيط لأهدافي وتدوين أفكاري وجعل يوم العمل مثمراً ومملوءاً بالإنجازات».

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دليل تطوير الأعمال الناجحة

تأليف لورانس هورويتز ولاري ألبرغر وجين سكوت:



يقول ويليام ليفين، مدير شركة «كان أر أكس» الطبية: «هذا الكتاب عبارة عن تحليل مبسط حول كيفية إدارة المفاوضات والصفقات، ويتمتع المؤلفون بخبرة كبيرة في هذا المجال ويفرون معلومات قيمة جداً. وبينما لم يؤثر هذا الكتاب في حياتي الشخصية؛ لكنه أنه قدم لي معلومات مهمة ساعدتني في إجراء مفاوضات ناجحة ونتائج تجارية أفضل. أوصي جميع رواد الأعمال بقراءته».



تفادي الأخطاء الفادحة

تأليف كيث كانينيجهام:



يقول آفي وينتروب، رئيس شركة «تايجر 21»: «يسلك رواد الأعمال عشرات الاتجاهات المختلفة، لكن معظمهم لا يخصص 5 دقائق من وقته للتفكير والتخطيط. وفي بداية الكتاب، يطرح كانينيجهام سؤالاً: كم من المال سيكون معك في حال أعطيتك القدرة على التراجع عن 3 قرارات مالية اتخذتها من قبل؟. نحن جميعاً نمتلك أفكاراً جميلة؛ لكن في بعض الأحيان تكون أفضل النجاحات هي الأخطاء التي لم نرتكبها. وكتاب كانينيجهام مملوء بالمفاهيم الثاقبة، وقد شهدت نتائج ملموسة من فكرة بسيطة وهي تخصيص بعض الوقت يومياً للتفكير بالمتغيرات والنتائج في خطتك؛ لتجنب أكبر عدد من الأخطاء».



الشيء الصعب عن الأشياء الصعبة

تأليف بن هورويتز:



يقول باتريك أوليري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوستر» لإدارة علاقات العملاء: «في حال أقدمت على إنشاء شركة أو تفكر في ذلك، عليك قراءة هذا الكتاب، فالشركات الناشئة ليست لضعاف القلوب، ويصف هورويتز بالتفصيل التضحيات الشخصية والمهنية التي يتطلبها تأسيس شركة جديدة. ويوضح المؤلف أن الشركات الناشئة فوضوية وتعاني المشاكل والأخطاء، وحتى الشركات الكبرى مرت بظروف صعبة للغاية كادت أن تدمرها. لا يوجد شيء يمكن أن يعد المؤسس أفضل من الاطلاع على تجارب من سبقوه، وما إذا كان لديه الثبات والشجاعة اللازمة لتأسيس شركة ناشئة».



الطريق السريع لبناء شركة عالية القيمة

تأليف ريد هوفمان وكريس يي:



يقول لان هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند سبرينج» الطبية: «بصفتي رائد أعمال، فأنا مهتم دائماً بنقل شركتي إلى المستوى التالي. وهذا الكتاب يكمن في التعريف بكيفية سر نقل الشركة من الصفر إلى قيمة سوقية بمليار دولار بأسرع وقت ممكن، كما أنه يستشهد بقصص النمو الصاروخي لبعض الشركات مثل نيتفليكس وفيسبوك وأير بي أن بي. والأدوات التي تدعم النمو الصاروخي هي نموذج الأعمال الصحيحة وتوظيف الأفضل وإنشاء ثقافة العمل الداعمة وتحمل المسؤولية والشفافية»