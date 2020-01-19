تعزيز الذكاء العاطفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

أصبح الذكاء العاطفي موضوعاً في صدارة ورش عمل الموارد البشرية، ومجموعات القيادة ودورات تدريب الموظفين؛ وذلك لوجود سبب وجيه؛ حيث تشير الأدلة إلى أن الذكاء العاطفي يلعب دوراً كبيراً في الأداء بمكان العمل؛ إذ إن الأفراد من ذوي الذكاء العاطفي المرتفع يودون بشكل أفضل، ويتمتعون علدة بصحة نفسية وجسدية أفضل.

وأصبح مفهوم الذكاء العاطفي يتمتع بشعبية بعد كتاب دانيال جولمان «الذكاء العاطفي: لماذا هو أهم من الذكاء الذهني» عام 1996. وكان المفهوم خرج عام 1990 على يد جون ماير وبيتر سالوفي.

ويتكون نموذج الذكاء العاطفي الذي اقترحه سالوفي وماير من 4 أجزاء؛ وهي: إدراك العواطف الذاتية، وعواطف الآخرين بدقة. والاستفادة من العواطف؛ لتعزيز عملية التفكير. وإدراك العواطف واللغة العاطفية والإشارات التي تنقلها العواطف. وإدارة العواطف؛ لتحقيق أهداف محددة.

لا تحتاج إلى برنامج تدريبي رسمي لتعزيز الذكاء العاطفي؛ حيث إن هناك مجموعة من النصائح التي قد تساعدك في ذلك:



صف عواطفك



نادراً ما يحب الناس التحدث عن مشاعرهم، على الرغم من أن عواطفنا تؤثر في كل قرار نتخذه. تدرب على وصف مشاعرك بكلمات حقيقية؛ مثل: محبط، قلق، خيبة الأمل، وما إلى ذلك.



كيف تؤثر في قراراتك

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الآن بعد أن تعرفت إلى العواطف، خذ وقتاً للتفكير في كيفية تأثير هذه المشاعر على أفكارك وسلوكاتك. وفي حال كنت حزيناً، فقد يتسبب ذلك في خوفك من الرفض، ما يقلل من فرص نجاحك. من ناحية أخرى، الحماس المفرط لفرصة ما قد يؤدي إلى تحمل مخاطر من دون دراسة العواقب. عليك أن تدرك كيف تؤثر عواطفك في عملية اتخاذ القرار. وازن بين المنطق والعاطفة، لتكون أفضل استعداداً للقرارات.



مشاعرك ضدك أم معك؟



كل المشاعر التي تراودنا لديها القدرة على أن تكون مفيدة أو غير مفيدة في بعض الأحيان. ويمكن أن تؤثر عواطفنا بطريقة إيجابية أو سلبية، اعتماداً على كيفية استخدامها. وبمجرد تحديد ما تشعر به في أي لحظة، فكر بعد ذلك فيما إذا كانت هذه المشاعر صديقة لك أم عدوة. يمكن أن يكون الغضب صديقاً عندما يساعدك في التصدي إلى الظلم. ومع ذلك، قد يكون الغضب عدواً عند دخولك في نقاش حاد مع مديرك في العمل. ويمكن أن يكون الحزن مفيداً عندما يذكرك بتكريم شخص لم يعد موجوداً، وقد يكون عدواً عندما يصبح عائقاً بينك وبين المضي قدماً.



لاحظ مشاعر الآخرين



إن إدراكك لمشاعر الآخرين هو أحد المكونات الرئيسية؛ لتعزيز مستويات ذكائك العاطفي، والتركيز على ذلك سيساعدك على التريث قبل مقاطعة أي شخص أو الدخول في صراع معه؛ لذا عليك إيلاء اهتمام وثيق لمشاعر الآخرين؛ حيث إذا تمكنت من التعرف إلى مشاعرهم، ستفهم بشكل أفضل كيف من المحتمل أن تؤثر العواطف في تصور الفرد وسلوكه.