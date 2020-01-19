لماذا تفشل الشركات الــنــاشــئة ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (55)

1- لا توجد حاجة كافية في السوق



إن امتلاكك لفكرة عظيمة لا يعني بالضرورة أنها ستحقق النجاح المطلوب. هناك الكثير من الأفكار العظيمة التي لم تنجح وقت التطبيق وبعضها نجح في أوقات لاحقة، حيث قد يكون الوقت غير مناسب. وعليك التأكد من أن الفكرة التي تعمل عليها يمكن تطبيقها، وأن هناك حاجة فعلية لها في السوق.

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2- عدم وجود استثمار كافٍ



السبب الثاني الذي يؤدي إلى فشل الشركات هو عدم وجود استثمار كافٍ، وهذا يعني أن الأموال التي يتم ضخها في الشركة لإدارة عملياتها حتى تحقيق الأرباح ليست كافية. وأكثر من يعاني تلك المشكلة بالطبع هي شركات تكنولوجيا المعلومات، إذ ربما يحتاج تطوير منتج معين إلى سنوات معينة قبل طرحه في الأسواق والبدء بتحقيق أرباح من المبيعات.



3- فريق عمل غير مناسب



في المرتبة الثالثة بعد السوق والمال يأتي فريق العمل. إن الموظفين في الشركة يحددون ما إذا كانت الشركة سوف تنجح أم لا، وعلى الجانب الآخر، فإن المدير التنفيذي يحدد بشكل كبير ما إذا كانت الشركة سوف تحقق أهدافها أم لا. إن اختيار فريق العمل من أصعب المهمات التي تواجه المؤسسين، لكنها تحدد بشكل كبير احتماليات النجاح.