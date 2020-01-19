«غرفة أبوظبي» تختتم المرحلة التأهيلية من برنامج إعداد المحكمين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” اختتم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أعمال المرحلة التأهيلية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2020، والتي جاءت بعنوان «مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية»، ونظمها المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية بدول الخليج العربية للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم العام.

يشارك في البرنامج هذا العام 35 مشاركاً من دولة الإمارات ودول الخليج.

ويتكون من مراحل مرتبطة الأولى تناقش «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته»، بينما تتناول المرحلة الثانية «إجراءات وإدارة دعوى التحكيم»، وتتعلق الثالثة بحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، أما الرابعة فتتعلق بتنفيذ أو بطلان الحكم، والمرحلة الخامسة تتناول المحاكمة الصورية العلمية.

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