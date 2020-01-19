شكرا لقرائتكم خبر عن المقاربة النرويجية لتغــيـر المــنـاخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد

بعد سنة من المداولات، أعلنت وزارة المالية في النرويج في الثاني من مارس/ آذار العام 2019، أنها قررت تحويل ما قيمته 7.5 مليار دولار من أسهم الحكومة النرويجية في الصناعة النفطية، من إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة حوالي واحد تريليون دولار. يبدو القرار شكلاً وكأنه موجه للابتعاد عن القطاع النفطي الذي يُحمّل مسؤولية الاحترار العالمي، وهو ما هللت له لوبيات تغير المناخ في العالم. لكنه في المضمون يتعلق بتوصية قدمها بنك «نورجس» الذي يدير هذا الصندوق، إلى الحكومة النرويجية، من أجل تقليل اعتماد إيرادات الموازنة العامة للدولة على إيرادات النفط والغاز بصورة مقلقة، في ضوء المخاطر المحدقة بمستقبل أسعار النفط. بدليل أن القرار لم يتناول نشاط الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز النرويجي، مثل شركة شل وشركة اكسون موبيل. فالخطوة النرويجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، لأن المالية العامة تعتمد بالفعل اعتماداً كبيراً على الإنتاج المحلي للنفط والغاز.

والحصة الحكومية المباعة والمقدرة ب 70 مليار كرونة نرويجية (حوالي 8 مليارات دولار)، تتعلق بأسهم حكومية في 134 شركة تعمل في أنشطة التنقيب والإنتاج النفطي. وقد استُثنيت من عملية البيع، كما أسلفنا، شركتا اكسون موبيل وشل اللتان تعملان في مجالات نفطية مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة للشركة الحكومية Equinor. حتى أن الناشط المعروف في مجال مكافحة آثار ظاهرة تغير المناخ مارتن نورمان، اعتبرها خطوة متواضعة، حيث ناشد البرلمان النرويجي بأن يشمل في قراءته للقانون، الشركات النفطية الكبرى التي استثنتها الحكومة منه. في حين رأى خبير آخر بأن هذه الخطوة ستشكل صدمة لصناعة النفط العالمية، وستنشر الشكوك حول مزاعم إطالة عمر وأمد الوقود الأحفوري لعقود طويلة قادمة على قاعدة استمرار العمل كالمعتاد (Business as usual). كما سيرسل إشارات تحذيرية للمصارف الخاصة والمستثمرين الذين أضحت أصولهم النفطية والغازية محفوفة بالمخاطر ومستهدفة معنوياً.

وكان البرلمان النرويجي قد أقر بالإجماع في منتصف عام 2015 قضت ببيع ما يقدر بحوالي 8 مليارات دولار من حيازات أسهم الفحم في صندوق الثروة السيادية للبلاد، في واحدة من أكبر عمليات تصفية الاستثمارات في التاريخ. وشمل القرار 122 شركة حول العالم. ويشكل إجمالي استثمارات الصندوق النرويجي في هذه الشركات 23% من إجمالي إنتاج الفحم العالمي، وتشمل شركة SSE البريطانية للطاقة، وشركة Vattenfall، وشركة E.ON الألمانية، وشركة Duke البريطانية للطاقة. وفي وقت سابق (مطلع عام 2014)، كان مسؤول في الصندوق السيادي النرويجي، قد قلل من شأن استثمارات الصندوق في صناعة الفحم. حيث كشف أن إجمالي استثمارات الصندوق في شركات مناجم الفحم، تبلغ حوالي 406 ملايين دولار، من بينها، بحسب «رويترز»، استثمارات في شركتي شينهوا الصينية و«فحم الهند» (Coal India)، وهما أكبر منتجين للفحم في العالم، بالإضافة إلى كونسول إنرجي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإكسبارو ريسورسز في جنوب إفريقيا. وهي نسبة ضئيلة، كما ترون، إذا ما قيست بمحفظة الصندوق. لكنها موجودة في شركات تنتج حوالي مليار طن سنوياً من الفحم الذي تستهلكه محطات توليد الطاقة ومصانع الصلب، مقارنة بإجمالي الإنتاج العالمي البالغ حوالي 6.5 مليار طن.

بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ، فإن حوالي ثلث الاحتياطيات العالمية المثبتة من النفط والغاز والفحم، تقع خارج المسموح بحرقه لتجنب مخاطر الاحتباس الحراري الذي يستهدفه الاتفاق، أخذاً بعين الاعتبار هدف المادة الثانية من الاتفاق، وهو، العمل المشترك من أجل الحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الطقس في العالم بمقدار درجة ونصف (أو درجتين على أكثر تقدير) بنهاية القرن مقارنة بمستوى درجة الحرارة التي كانت سائدة إلى ما قبل الثورة الصناعية (حوالي 1850). وهذا ما يضع مشاريع الوقود الأحفوري بين خيارين.. بين تطلعات الشركات النفطية لمواصلة حصد الأرباح مقابل تدهور المناخ، أو تقبل التضحية بهذه الطموحات لتمكين العالم من تحقيق هدف المادة المذكورة من الاتفاقية.

ولعل قرار الحكومة النرويجية، يعكس هذا التناقض (بين استراتيجية تنويع الاستثمار بعيداً عن النفط والغاز، الخجولة كما تلاحظون)، وسياستها الخاصة بالطاقة (التي يشكل النفط والغاز محورها)، والتي قالت عنها وزارة المالية النرويجية إنها لم تتغير، حيث أكد بيانها بهذا الخصوص أن «صناعة النفط ستبقى صناعة مهمة ورئيسية للنرويج في السنوات العديدة المقبلة».

تزداد حساسية شركات النفط الكبرى العالمية مع تزايد الحاجات مختلف «لوبيات المناخ» عليها، بما في ذلك المستثمرون (حملة أسهمها)، من أجل إبداء نوع من التماهي والاستجابة لمتطلبات مكافحة ظاهرة تغير المناخ، والمساهمة في الجهود الدولية المبذولة إزاءها، بما يشمل الكشف للأسرة الدولية وللرأي العام عن حجم هذه المساهمات في تحقيق أهداف المناخ. حتى أن بعض قيادات الشركات النفطية الوطنية والعالمية، أعربت عن وجهات نظر متشائمة بشأن مستقبل صناعة النفط العالمية.

وبالفعل، فقد تضررت أسهم شركات تعدين الفحم في عام 2018 بسبب زيادة العرض العالمي وإجراءات تقليص أكثر محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، تلويثاً، في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ذات الوقت الذي انسحب كبار المستثمرين مثل جولدمان ساكس من تمويل محطات تصدير الفحم المكلفة والمثيرة للجدل سياسياً في شمال غرب الولايات المتحدة. لكن، مقابل عزوف بعض المستثمرين عن شراء أسهم شركات الفحم، يوجد مستثمرون آخرون، في البلدان النامية خصوصاً، ممن هم على أهبة الاستعداد لاستغلال فرصة الكلفة المنخفضة لحيازة أسهم شركات تعدين الفحم، من منطلق أن الفحم سيبقى لسنين طوال قادمة جزءاً من مزيج الطاقة العالمي بسبب استمرار الطلب عليه من جانب دول سريعة النمو مثل الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام.