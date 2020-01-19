شكرا لقرائتكم خبر عن اليوان الرقمي ينسف البنـوك التـي نعرفهـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

آندي موكيرجي *

الصين على وشك إصدار «بيتكوين» خاصة بها؛ لكن الأمر أبعد من ذلك. ومثل أي عملة مشفرة أخرى، سيكون اليوان الرقمي «كوبوناً» نقدياً، ولا يشبه النقد في أي شيء. هناك أيضاً اليوان المشفر، الذي يظهر للعيان مع أوائل العام الجديد 2020، مدعوماً بالكامل من البنك المركزي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومستمداً قيمته من قدرة الدولة الصينية على فرض الضرائب إلى الأبد، وهناك سلطات وطنية في دول أخرى ملزمة بتبني هذه الفكرة القوية.

لا نعرف سوى القليل عن اليوان الرقمي باستثناء أن العمل على تحضيره ما يزال مستمراً منذ خمس سنوات، وأن بكين جاهزة تقريباً للعمل به. والمؤكد هو أن النظام المميز لهذه العملة سيكون تقنية «بلوك تشين» خاصة مرتبطة بشبكة تبادل معلومات النظراء، والتحقق من صحة المعاملات؛ حيث يتحكم بنك الشعب الصيني في كافة مدخلاتها ومخرجاتها. في البداية، سيتم توفير العملة عن طريق النظام المصرفي، والاستعاضة عن جزء من النقد الحقيقي بالعملة الرقمية المشفرة. وهذا ليس أمراً صعباً؛ نظراً لوجود المحافظ الرقمية العاملة برمز تعريف المنتج الصيني؛ وأهمها: «علي باي» و«وي تشات باي».

ربما يواجه المشروع صعوبات في البداية؛ لكن يمكن أن يؤدي اليوان الرقمي إلى تعطيل كل من الخدمات المصرفية التقليدية، ونظام ما بعد «بريتون وودز»؛ المتمثل في أسعار الصرف العائمة التي عايشها العالم منذ عام 1973. ولا عجب في أن تقتصر تقنية «بلوك تشين» الصينية وعملتها المشفرة على النطاق الوطني المحلي؛ حيث يتم التركيز حالياً على تطوير أدوات الإنترنت المناسبة للسوق الداخلي.

منذ اعتماد الذهب في التداول في القرن السابع عشر في لندن، احتل «دفتر الأستاذ» مركز الصدارة في الأهمية بالنسبة للخدمات المصرفية، وهو مستودع للسجلات التي لا يستغنى عنها في زرع الثقة في المواقف التي لا وجود لها فيها. فعندما يوافق شخص في فانكوفر على تحويل أموال لشخص آخر في سنغافورة مثلاً، فهو مجبر على استخدام سلسلة من الوسطاء المتشابكين؛ لأنه لا يوجد «دفتر أستاذ» في العالم يرتبط به المرسل والمستقبل معاً. أما تقنية «بلوك تشين» فتلغي عامل الثقة المفترضة. فعبر شبكتها يرسل الشخص الأول رمزاً سرياً للثاني عبر نسخته المشفرة من «بلوك تشين»، يستخدمه الثاني في إنشاء عقد رقمي مع الأول. وهكذا يتم تحييد شبكة البنوك العالمية الباهظة التكاليف، خاصة عندما يتعلق الأمر بحركة الأعمال العالمية التي تزيد على 124 تريليون دولار عبر الحدود سنوياً. ولكم أن تتخيلوا حجم زيادة الإنتاجية، وحجم التهديد الذي تمثله هذه التقنية للبنوك.

والصين ليست وحدها في هذا الميدان. فهذا نظام «كوريوم» للتسوية عبر الحدود الذي أطلقته مجموعة «جيه بي مورجان» المصرفية، من منصة عملة «إيثريوم» التي تدير حكومة سنغافورة من خلالها مشروع «يوبين»، يفرض نفسه عملة رقمية لبنك مركزي مهم عالمياً. نحن لا نزال في الأيام الأولى لهذا التوجه، وإذا ما أثبتت «بلوك تشين» جدارتها في معالجة عدد كبير من التعاملات المالية في وقت واحد، فعند ذلك ستفرض العملات الرقمية نفسها بديلاً ليس فقط للنقد المتداول؛ بل لاحتياطات البنوك، وربما للنظام المالي الحالي برمته.

من هنا يبدأ تغيير قواعد اللعبة. يتم الاحتفاظ بالاحتياطات لدى أحد البنوك المركزية عن طريق مقرضين يحتفظون بالودائع. ويمكن لليوان الرقمي - أو الدولار السنغافوري أو الروبية الهندية - تجاوز هذا النظام والسماح لأي حامل للعملة بوضع ودائع في البنك المركزي، مما يجعل الدولة المورد الحصري للنقود في تعاملات الأفراد. وإذا تحول البنك المركزي لجهة إيداع عامة متاحة للجميع، فلا بد أن يصبح مقرضاً للجميع أيضاً.

ولكن ما الذي يدفع البنوك المركزية للتضحية بأنظمتها المصرفية الخاصة؟ إحدى الإجابات القائمة بالفعل في الحالة التي تعيشها حالياً أوروبا واليابان؛ حيث تلعب أسعار الفائدة السلبية نفس الدور. وتبقى البنوك متعطشة لتحقيق الأرباح، وعلى الرغم من أن البنك المركزي يفرض عليهم رسوماً على الودائع، فإن البنوك لا تستطيع تحميل أصحابها تبعات الفائدة السلبية. وإذا غرق الاقتصاد العالمي في ركود طويل الأجل، فإن العملات الرقمية الرسمية ستكون على الأقل وسيلة فاعلة في توفير المرونة في النظام النقدي من دون تدخل البنوك.

السبب الآخر والأكثر واقعية، هو أن التقدم التكنولوجي في مختلف مجالات الاقتصاد يجعل استمرار الوضع الراهن في القطاع المالي غير ممكن. فليس من قبيل الصدفة أن الصين سرعت خطى عملتها الوطنية المشفرة بعد أن أعلنت شركة «فيسبوك» عن مشروع «ليبرا»، الذي تم وصفه بأنه دولار بديل؛ ولكن إذا تم عرض العملة الصينية بنفس نظام بطاقات هدايا «سبوتفاي»، فإن هناك طلباً قوياً عليها عبر الحدود، وستكون قيمتها مستقرة مقابل العملات الوطنية، ويمكن استخدامها في التجارة والاستثمار عالمياً. وهذا في النهاية نجاح لا حدود له لوادي السيليكون لا بد أن ينسف سيادة الدولة على عملتها.

وربما نشهد عقداً ساخناً بدءاً من عام 2020، ليس فقط في القطاع المصرفي؛ ولكن في مجال الخصوصية وطبيعة القرارات التي تفرضها عملية التغيير على جميع الأطراف، وأولهم السلطات المالية في كل بلد.

* بلومبيرج