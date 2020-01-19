24.8 مليار درهم صادرات أبوظبي غير النفطية في الربع الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

بلغت القيمة الإجمالية لمجموع الصادرات لإمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الماضي 24.8 مليار درهم، متراجعة 11.3% مقارنة بالربع المقابل من 2018، نتيجة انخفاض صادرات قطاع الأعمال 12.9% إلى 23.6 مليار، والأفراد 12.7% إلى 690.8 مليون درهم، رغم الارتفاع الكبير في صادرات القطاع الحكومي 1046.4% إلى 487.2 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات مركز إحصاء أبوظبي حول سجل الموردين والمصدرين خلال الربع الثالث، تصل الأهمية النسبية لقطاع الأعمال بالنسبة لقطاع المصدرين 95.2%، فيما تصل بالنسبة للأفراد 2.8%، وللقطاع الحكومي 2%.

وكانت أهم سلع المصدرين لقطاع الأعمال خلال الربع الثالث المعادن ومصنوعاتها بنسبة 21.6%، و17.3% لفئة عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة، و15.2% لآلات كهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها.

وفي جانب الواردات، بلغت القيمة الإجمالية للواردات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي 25.1 مليار درهم في الربع الثالث مقابل 28.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2018 بتراجع 12.9%. وانخفضت قيمة واردات قطاع الأعمال 23.8% إلى 21.2 مليار درهم، وقطاع الأفراد 4.4% إلى 129.3 مليون درهم، وقد قابل ذلك ارتفاع في قيمة واردات القطاع الحكومي 330.7% إلى 3.77 مليار درهم.

وتصل الأهمية النسبية لقطاع الأعمال 84.5% من إجمالي قطاع الموردين، والقطاع الحكومي 15%، والأفراد 0.5%.

أما أهم سلع الموردين في قطاع الأعمال فكانت: الآلات الكهربائية وأجهزة التسجيل والإذاعة والصوت والصور ولوازمها بنسبة 21.3%، وفئة عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة 19.6%، ومعادن عادية ومصنوعاتها بنسبة 19%.

وبين مركز إحصاء أبوظبي أن أهم الشركات التجاريين المصدرين لقطاع الأعمال: السعودية والكويت والبحرين والهند والولايات المتحدة الأمريكية، أما الشركاء الموردون للقطاع: فالسعودية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو وألمانيا.