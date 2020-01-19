شكرا لقرائتكم خبر عن هل فات قطار التقنية الأمريكيين؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نواه سميث *

تؤكد التقارير الاستقصائية أن المدن الأمريكية لا تضم سوى عدد قليل من مراكز التطوير التقني وأن ظاهرة المدن الصناعية الكبرى تلاشت تحت غبار الزمن. أما المدن الصغيرة والتجمعات التقنية فقد تناقص عددها بشكل يثير الفضول.

وتتكرر الدعوات على الصعيدين الرسمي والأكاديمي لمساعدة السكان في المناطق الريفية على التحرك لأن المدن المزدهرة غالباً ما تكون غير راغبة أو غير قادرة على استيعاب تدفقات كبيرة من السكان الجدد. وعندما تفرغ المدن من كثافتها السكانية تنكمش عائداتها الضريبية وتفقد بريقها. وهذا يفرض على الحكومة المركزية التحرك لتوفير الحلول.

في السنوات الأخيرة، روج بعض المفكرين لفكرة تسخير الإنفاق على البحث والتطوير لتشجيع التكتلات الصناعية. وتشير الأدلة بقوة إلى أن البحث والتطوير المدعوم من الحكومة مفيد للشركات. فلماذا لا يوجه هذا الإنفاق نحو المناطق التي تحتاج إلى شركات جديدة أكثر من غيرها؟ تلك هي الفكرة التي طرحها خبيرا الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جوناثان جروبر وسيمون جونسون، في كتابهما الأخير بعنوان «كيف يمكن للانطلاقة في العلوم إحياء النمو الاقتصادي والحلم الأمريكي؟». ويقترح الباحثان إنفاق 100 مليار دولار سنوياً لإنشاء سلسلة من مجمعات البحوث الجديدة في المناطق المتعثرة اقتصادياً والغنية بالموارد البشرية، على غرار مجمع «بيبولس» في سنغافورة.

ويدعو كل من روبرت أتكينسون ومارك مورو وجاكوب ويتون، الباحثين في معهد بروكينجز، لتنفيذ خطة جديدة تحمل أهدافاً مماثلة لكن على نطاق أضيق. وتقضي الخطة بإنفاق 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات، لإنشاء 8 إلى 10 مجمعات تكنولوجية في مناطق متباعدة. ويتم اختيار هذه المجمعات من خلال عملية تنافسية بين شركات التقنية الناشطة في كل ولاية. ويتم دعم هذه المجمعات بإنفاق 700 مليون دولار سنوياً على عمليات البحث والتطوير، بحيث تحصل كل مدينة يقع عليها الاختيار على منح لتدريب العمال، وحوافز للاستثمار في الأعمال التجارية، والبنية التحتية، والإعفاءات الضريبية وما إلى ذلك. وتمنح أموال البحث للجامعات المحلية وتوزعها المؤسسة الوطنية للعلوم.

تتضمن كلتا الخطتين الكثير مما ينبغي الاهتمام به. فإما أن يتعزز النمو الأمريكي، والهيمنة العلمية والتكنولوجية، أو تساعد المدن التي تحصل على الاستثمار. ولكنهما بحاجة إلى تطوير.

فالذي يميز خطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي أكبر بعشر مرات من خطة بروكينجز، هو ميزة الحجم. تشير المعدلات التاريخية للإنفاق على البحث والتطوير إلى أن الولايات المتحدة يمكنها تحمل هذا الرقم الكبير واستخدامه بشكل جيد. ولكن لديها اثنان من نقاط الضعف المحتملة.

أولاً، يعد اختيار مجالات بحث معينة لمدن محددة استراتيجية محفوفة بالمخاطر. كما أن إعلان بافالو، نيويورك مثلاً، مركزاً لأبحاث التقنية الحيوية ينطوي على خطر أن تكون سان دييغو أو مينيابوليس أو بوسطن، مجهزة بشكل أفضل لهذا الدور. ويقدم الفشل المتكرر للحكومات في إنشاء منافسين لوادي السيليكون في صناعة تكنولوجيا المعلومات، أمثلة كثيرة على تلك المخاطر.

المشكلة الثانية هي التركيز على مجمعات البحث. فالأمثلة التي توفرها التجربة البريطانية تشير إلى أن الشركات الموجودة في مجمعات البحوث تحقق عوائد صغيرة نسبياً، في حين خلصت دراسة عن مجمعات بحث ماليزية إلى أن نقل المعرفة إلى الشركات ظل محصوراً في نطاق ضيق. إن مجرد وضع الباحثين ورجال الأعمال في مكان واحد قد لا ينجز الكثير دون وجود آلية لإنتاج تفاعل منتظم وتبادل الأفكار بشكل غير رسمي بينهما. علاوة على ذلك، فإن إنشاء مجمعات تكنولوجية جديدة من نقطة الصفر يواجه خطر إنشاء مجمعات باهظة الثمن يتم استغلالها من قبل السياسيين المعارضين للإنفاق.

تتمثل الاستراتيجية الأفضل في إنفاق أموال البحث عبر الجامعات، كما تطالب خطة بروكينجز. وتشير الأدلة إلى أن الجامعات تعيد إحياء الاقتصادات المحلية في المقام الأول من خلال أنشطتها البحثية، والتي تجذب العمالة الماهرة. توجد في الجامعات أيضاً أنظمة لتسهيل التبادل الضمني للمعرفة من خلال الندوات وفعاليات التواصل والتفاعلات الاجتماعية الطارئة بين الباحثين. والأهم من ذلك أن الجامعات موجودة بالفعل في كل منطقة من مناطق البلاد. كل ما هو ضروري حسب الخطة يقتصر على توجيه المنح البحثية في جامعات الدرجة الثانية لرفعها إلى المرتبة الأولى. بدلاً من اختيار الحكومة لمجال البحث الذي ستركز عليه المدينة، ستكون الجامعات قادرة على اختيار تخصصاتها بناءً على الكفاءات الحالية، كما فعلت جامعة كارنيجي ميلون مع الروبوتات في بيتسبيرغ.

بدلاً من ذلك، يجب أن يكون الإنفاق البحثي الجديد في حدود 100 مليار دولار شرط أن يتم توزيعها على عدد كبير من الجامعات الموجودة في المناطق المتخلفة في البلاد. يمكن أن تساعد هيئة حكومية جديدة أيضاً في تنسيق تمويل الأبحاث الفيدرالية في إطار جهود التنمية المحلية.

* بلومبيرج