خريطة طريق لقطاع الاتصالات للعقد الحالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، جلسة استشارية مباشرة مع شركائها حول السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكانت الجلسة على شكل ورشة حية تبادل خلالها ممثلو الأطراف وجهات النظر والآراء حول مختلف جوانب السياسة المطروحة.

ترأس الورشة التي أقيمت في مقر الهيئة بدبي حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة الذي ألقى كلمة ترحيبية شدد خلالها على أهمية المشاركة الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم سياسة اتصالات تأخذ في الاعتبار كل الجوانب ذات الصلة في قطاع الاتصالات للعشر سنوات المقبلة (2020 - 2031).

ويعد تطوير السياسة من المهمات الموكلة للهيئة بموجب تأسيسها بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، وتأخذ الهيئة على عاتقها إشراك الجهات الحكومية المعنية في تطوير وتحديث السياسة انطلاقاً من مبدأ المشاركة وبما يخدم أهداف الدولة في مختلف القطاعات، حيث تهدف السياسة إلى رسم خريطة الطريق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعشر سنوات المقبلة وتتضمن محاور وبنوداً تتطلب تضافر الجهود للوصول إلى الغايات والأهداف المرجوة منها انسجاماً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وتطرقت الورشة إلى نتائج المشورة التي أطلقتها الهيئة حول السياسة وتعديلاتها، وتم حصر الآراء والأفكار، ومناقشتها من قبل المشاركين في الورشة، للأخذ بها في تطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتواكب التغيرات السريعة في بيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية.

وجرى تطوير السياسة تحت شعار «أمة ذكية وسعيدة»، وهو شعار يتناغم مع الغايات العليا للحكومة والمتمثلة في تحقيق السعادة لكل من يعيش على أرض الدولة، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.